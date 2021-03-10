Pastane usulü kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi tarifi mahlepli mahlepsiz seçenekleriyle… Evde kolay kandil simidi tarifi, malzemeleri ve yapılışı!

Kandil simidi tarifleri Miraç Kandili nedeniyle bugün çokça aranıyor. Mahlepli mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Evde pastane usulü kandil simidi nasıl yapılır? sorularına arama motorlarından yanıt aranarak, kandil simidi yapımı sorgulanıyor. Üç aylar başladı, yılın 2. kandili Miraç Kandili idrak ediliyor. İbadetlerini yapan, dualarını eden vatandaşlar kandillerin vazgeçilmesi kandil simidi yapımına başladı. Biz de mahlepli ya da mahlepsiz seçenekleriyle evde pastane usulü yapılacak kolay kandil simidi tarihi derledik. İşte Evde pastane usulü kandil simidi tarifi, malzemeleri ve yapılışı!

Miraç Kandili idrak ediliyor. Kandilini evde ibadet ve dualarla geçirenler, ayrıca kandil simidi tarifi araştırmalarına da başladı. Koronavirüs kapsamında dışarıdan yiyecek içecek almak istemeyenler evde yapılabilecek tariflere yönelirken, kandillerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan kandil simidi tarifi ve yapılışını anlatan haber derledik. Pastane usulü kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli ya da mahlepsiz kandil simidi için malzemeler nelerdir? Evde kolay kandil simidi tarifi, malzemeleri ve yapılışı ile kandil simidi tarifi mahlepli mahlepsiz seçenekleriyle…

PASTANE USÜLÜ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

EVDE KOLAY MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ VE MALZEMELERİ

Yarım paket margarin (yarım paket)

• 1 fincan sıvıyağ

• 1 yumurta (akını ayırın)

• 1 yemek kaşığı toz şeker

• 1 yemek kaşığı mahlep

• 2 yemek kaşığı yoğurt

• 1 çay kaşığı tuz

• Yarım paket kabartma tozu

• Aldığı kadar un

KANDİL SİMİDİ TARİFİ VE YAPILIŞI

Yumurtanın sarısıyla akını ayırın. Sarısıyla bütün malzemeleri karıştırın. Ele yapışmayacak kadar yumuşak hamur elde edeceksiniz. Yumurtanın akına biraz su koyup karıştırın. Hamurları halka yapıp önce yumurtaya sonra susama batırın. Yağlı tepsiye dizerek, 150'C fırında 25 dakika pişirin.

EVDE MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Kandil simidi için malzemeler

• 1 yumurta sarısı

• 2 çorba kaşığı yoğurt

• 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

• 1. 5 çorba kaşığı şeker

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 125 gram margarin

• Yarım çay bardağı sıvı yağ

• 2 çay kaşığı kabartma tozu

• 3 su bardağı un

Üzeri için

• 1 yumurta beyazı

• Susam

• Çörek otu

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

Mahlepsiz kandil simidi için öncelikle yumurtanın sarısıyla akını ayırın. Sarısıyla bütün malzemeleri karıştırın. Ele yapışmayacak kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Yumurtanın akına biraz su koyup karıştırın. Hamurları halka yapıp önce yumurtaya sonra susama batırın. Yağlı tepsiye dizerek, 150 derece fırında 25 dakika pişirin.