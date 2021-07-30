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Pastane aracı kazada takla attı, poğaça ve börek hamurları yola döküldü

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) |  30 Temmuz 2021 Cuma - 9:14 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 9:14

Bursa'da kavşağa kontrolsüz giren hafif ticari araç ile poğaça ve börek hamuru yüklü başka bir hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından hamurlar yola döküldü. Kapanan yol araçların kaldırılması ve temizleme çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Pastane imalathanesinden yüklediği poğaça ve börek hamurlarını müşterisine götürmek üzere Altıparmak istikametinden Çekirge Mahallesi istikametine giden Şener Baldız idaresindeki 16 BD 509 plakalı hafif ticari araç, Stadyum kavşağına geldiğinde, Stadyum Caddesi'nden Altıparmak istikametine dönmek isteyen Nazmiye Onay idaresindeki 16 AHE 780 hafif ticari araçla çarpıştı.
 
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Kazada Baldız'ın aracı takla atıp sürüklenirken, Onay'ın aracı da kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kazada Şener Baldız ile birlikte aynı araçta bulunan Tamara Kamil ile kızı Esra Kamil yaralandı.
 
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, diğer araç sürücüsü Nazmiye Onay'ı, ifadesini almak üzere Çekirge Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.
 
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Kazada devrilen araçtaki poğaça ve börek hamurları yola döküldü. Trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılması ve dökülen hamurların temizlenmesiyle tamamen açıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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Bursa Pastane aracı kaza
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