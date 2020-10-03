Paşinyan'ın gözü döndü! Bağırarak konuştu, hışımla salonu terk etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halka sesleniş konuşması yaptı. Bir hayli gergin olduğu dikkat çeken Paşinyan, bağırarak konuştuktan sonra aniden salonu terk etti.

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarına devam ediyor. Karabağ 'da savaş yedinci gününe girerken Ermenistan ağır kayıplar veriyor. Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini dört koldan sürdürürken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan açıklamalarda bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yerel saat ile 17.30'da Ermenistan halkına seslendi. Paşinyan, eşi benzeri görülmemiş bir saldırı ile karşı karşıya olduklarını ileri sürdü.

Son bir haftdır Azerbaycan'a karşı direnmekte olduklarını iddia eden Paşinyan, saldırıların ölçeğinin çok büyük olduğunu söyledi. Hızını alamayan Paşinyan, 21. yüzyılda dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen tüm çatışmalardan daha kuvvetli çatışmalar yaşandığını ileri sürdü.

Çok sayıda kayıpları olduğunu ancak askerlerinin savaşmaya devam ettiğini söyleyen Paşinyan, daha önce hiç bu kadar büyük çaplı bir saldırıya maruz kalmadıklarını ileri sürdü. Telaşlı ve sinirli hali dikkat çeken Paşinyan, bağırıp çağırarak tamamladığını sözlerininin hemen ardından, aniden konuşma yaptığı salonu terk etti. Milliyet