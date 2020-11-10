Paşinyan'dan 'savaş sona erdi' açıklaması

Erivan yönetimi, işgal ettiği Şuşa'yı kaybettikten saatler sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bir mesaj yayınlayarak yenilgiyi kabul etti.
BBC Azerbaycan'ın haberine göe, Paşinyan, ''Karabağ'daki savaşı bitirmek için Putin ve Aliyev ile beraber bir açıklama imzaladık'' dedi.
Paşinyan, yakında ulusa sesleniş konuşması yapacağını açıkladı.
Ateşkes başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin “Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı" açıklamasını yaptı.
Putin, “Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar.” dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu.
“Ağdam rayonu 20 Kasım’a kadar Azerbaycan’a teslim edilecek" diyen Aliyev, Kelbecer'in 15 Kasım, Laçın'ın ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verileceğini açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğini, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın "demir yumruğu" sayesinde imzaladığını söyledi.
Şuşa ağır darbe vurdu
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'den itibaren gerçekleştirdiği askeri operasyonlar sonucunda beş şehir, dört kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarmıştı. Dağlık Karabağ'ın kalbi niteliğindeki Şuşa'nın ele geçirilmesi, Ermenistan için en büyük darbe olmuştu. Zira Şuşa, Hankendi'yi (Stepanakert) yukarıdan gören bir konumda ve ikmal hatları açısından kritik bir noktada bulunuyordu.