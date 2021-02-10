Endonezya'nın Sumatra Adası, bir hafta arayla 6.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem ile ilgili bir haber de Yeni Kaledonyanın açıklarından geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından Loyalty Islands bölgesinde 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin 2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken can ve mal kaybı bildirilmedi.
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Pasifikte 7.9 büyüklüğünde deprem
DHA | 10 Şubat 2021 Çarşamba - 17:54 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 17:54