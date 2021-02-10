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Pasifikte 7.9 büyüklüğünde deprem

DHA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 17:54 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 17:54

Yeni Kaledonya'nın açıklarında 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.


Endonezya'nın Sumatra Adası, bir hafta arayla 6.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem ile ilgili bir haber de Yeni Kaledonyanın açıklarından geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından Loyalty Islands bölgesinde 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin 2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken can ve mal kaybı bildirilmedi.

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Yeni Kaledonya deprem Pasifik
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