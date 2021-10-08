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Pasifik'te esrarengiz olay! ABD denizaltısı bilinmeyen bir cisme çarptı

AA |  08 Ekim 2021 Cuma - 0:38 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 0:38

ABD’ye ait "USS Connecticut" denizaltısının Hint Pasifik bölgesinde suya iniş sırasında bilinmeyen bir cisme çarptığı açıklandı.


ABD Donanmasından yapılan açıklamada, "USS Connecticut (SSN 22),  Hint-Pasifik bölgesinde uluslararası sularda faaliyet gösterirken 2 Ekim öğleden  sonra su altına iniş sırasında bir cisme çarptı" denildi.
 
Çarpma sırasında hayati tehlike arz eden bir yaralanma olmadığı ifade  edilen açıklamada, Seawolf sınıfı hızlı saldırı denizaltısında da ağır bir hasar  meydana gelmediği ifade edildi.
 
Açıklamada, "Denizaltı güvenli ve istikrarlı bir durumda. USS  Connecticut'ın nükleer tahrik tesisi ve alanları etkilenmedi ve tamamen çalışır  durumda. Denizaltının geri kalanına verilen hasarın boyutu değerlendiriliyor."  bilgisi paylaşıldı.

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USS Connecticut ABD cisme
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