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Pasaportlarına el koyup ilişkiye sokuyorlardı

AA |  13 Temmuz 2021 Salı - 9:55 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 9:55

Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.


Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, çıkar  amaçlı suç örgütü kurup yönettikleri, insan ticareti yaptıkları ve yabancı  uyruklu kadınları fuhşa sürükledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma  başlatıldı.
 
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Bursa'da 8, İstanbul'da 3, Antalya  ve Muş'ta birer şüpheli yakalandı.
 
Gözaltına alınan zanlılardan, örgütün elebaşı olduğu öne sürülen P.E.  (43) ile Ü.Ç. (51), M.A. (38), S.G. (42), C.M. (39), M.A. (48), M.E. (50), O.Ç.  (27), C.T. (41), Ü.Ş. (29), H.E. (32) ve Y.Ş'nin (36) çeşitli suçlardan  kayıtlarının bulunduğu, Z.B'nin (40) ise kaydının olmadığı belirlendi.
 
Zanlıların ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız  silah, pompalı tüfek, 213 tabanca ve tüfek fişeği, 28 uyuşturucu hap, 18 cep  telefonu, bilgisayar, suçtan kazanıldığı tahmin edilen 7 bin 605 lira, 11 bin  Kazakistan tengesi ve 58 bin Özbekistan somunun yanı sıra fuhşa zorlanan  kadınlara ait 7 pasaport ile fuhuştan elde edilen kazançların kaydedildiği  ajandalar ele geçirildi.
 
Fuhşa zorlandığı iddia edilen yabancı uyruklu kadınlardan 10'unun  kaçtığı öğrenildi. Polis tarafından kurtarılan 6 kadın, İl Göç İdaresine teslim  edildi.
 
Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli ise adliyeye götürüldü.
 

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