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Pars'ın hayali gerçek oluyor!

Pars'ın hayali gerçek oluyor! Ebru Şallı, lenfoma hastalığı sebebiyle 10 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars'ın en büyük hayali barınak projesi için kolları sıvadı.
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