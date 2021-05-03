Kentte yaşayan Enes Koçak parmağına taktığı yüzük sıkınca acı çekmeye başladı. Koçak, parmağındaki yüzüğü çıkartamayınca Sivas Numune Hastanesi'ne gitti. Hastanede, Enes Koçak'ın parmağındaki yüzük çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Hastaneye gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, Koçak'ın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.
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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
DHA | 03 Mayıs 2021 Pazartesi - 8:56 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 8:56