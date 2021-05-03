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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

DHA |  03 Mayıs 2021 Pazartesi - 8:56 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 8:56

Sivas'ta, Enes Koçak'ın (18) parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.


Kentte yaşayan Enes Koçak parmağına taktığı yüzük sıkınca acı çekmeye başladı. Koçak, parmağındaki yüzüğü çıkartamayınca Sivas Numune Hastanesi'ne gitti. Hastanede, Enes Koçak'ın parmağındaki yüzük çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Hastaneye gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, Koçak'ın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. 
 

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