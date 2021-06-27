30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Sağlıklı Yaşam Parkında yürüyüş yapan Osman Alper Çanak, 19 gün önce yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Çanak, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğum bakımda tedavi gören Osman Alper Çanak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti
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- Parkta yürürken dehşeti yaşadı! Günler sonra acı haber geldi
Parkta yürürken dehşeti yaşadı! Günler sonra acı haber geldi
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA) | 27 Haziran 2021 Pazar - 18:30 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 18:30