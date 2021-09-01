Parkta oynarken 5 metrelik su deposuna düştü! Şikayetçi oldular

Olay, 15 Ağustos günü Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sultan Güngör, parkta oynarken yapımı süren 5 metre derinliğindeki su deposuna düştü. Yaralanan Güngör, hastaneye kaldırıldı. Kafatası ve kolunda kırıklar tespit edilen, 3 gün yoğun bakımda kalan Sultan, 10 gün süren tedavinin ardından taburcu oldu.

Olayın ardından Güngör'ün apartman görevlisi olarak çalışan babası Zeynal Güngör, avukatı Ganican Emin Yılmaz aracılığıyla, inşaat alanında gerekli önlemlerin alınmadığı ve deponun girişi için yapılan boşluğun üzerinin kapatılmadığı iddiasıyla inşaat firmasının yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında firmanın sahibi inşaat mühendisi M.G. gözaltına alındı. 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla savcılığa ifade veren M.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukat Ganican Emin Yılmaz, olayın inşaat alanında tedbir alınmamasından kaynaklandığını belirterek, sorumluların cezalandırılması için davanın takipçisi olacaklarını söyledi.