Parkta dehşet! 17 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde, 17 yaşındaki Gizem Canbulut, parkta tartıştığı E.Y. (19) adlı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. E.Y. ve Gizem Canbulut'un buradaki surların alt tarafında oturduğu, bir süre sonra tartışma çıktığı belirtildi. Tartışmanın ardından E.Y.'nin yanında bulundurduğu bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından yaraladığı, ardından kaçıp evine gitti tespit edildi. E.Y. ve Gizem Canbulut'un daha önce aynı okulda öğrenim gördükleri öğrenildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bucak'ta Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. E.Y. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Gizem Canbulut'u bıçakladı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gizem Canbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. E.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Bucak ilçesinde, 17.03.2021 günü saat 13.30 sıralarında Yunus Emre Parkı'nda kasten öldürme olayı meydana gelmiştir. Olayla ilgili E.Y. (2002) isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece Valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.