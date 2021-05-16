Parklar açık mı? Lunaparklar ve tematik parklar açılacak mı? İşte normalleşme genelgesi!

Türkiye'de yeni dönem başlıyor. Hükümet koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 'Kademeli Normalleşme Dönemi'ni devreye aldı. Yasaklar, kısıtlamalar, açılacak iş yerleri ve mesai saatleri yeniden düzenlendi. Tam kapanma döneminin ardından başlayacak olan normalleşme dönemi 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak. Bu süreçte açılacak iş yerleri ve saatleri ile ilgili detaylar netlik kazanırken kapalı olacak iş yerleri de tek tek açıklandı. Peki, Normalleşme sürecinde parklar açık mı? Lunaparklar ve tematik parklar açılacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve açılacak ve kapalı kalacak iş yerleri...

Koronavirüsle mücadelede yeni bir dönem başlıyor. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Kademeli Normalleşme Genelgesi'ni gönderdi. 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 1 Haziran'a kadar uygulamada olacak normalleşme genelgesinde yasaklar, kısıtlamalar, açık olan işyerleri ve kapalı iş yerleri ile mesai saatleri yeniden belirlendi. Peki, Parklar açık mı? Lunaparklar ve tematik parklar açılacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve açılacak ve kapalı kalacak iş yerleri...

İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Genelgesi'ni yayınladı. İçişleri Bakanlığı, sürecin ayrıntılarını 81 İl valiliğine gönderdiği genelge ile belirledi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve yeniden ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşımaktadır." denildi.

Genelgeye göre, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

PARKLAR AÇIK MI?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde bazı iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verileceği bildirildi. Bunlar arasında, lunaparklar ve tematik parklar da bulunuyor.