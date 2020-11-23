Parkinson hastalığında beyin pili tedavisi

Parkinson, hem erkek hem de kadınları etkileyen, genellikle 60 yaşından sonra ilerleyen bir hareket bozukluğudur. Ancak daha genç hastaların da bu hastalığa yakalanabildiğini belirten Doç. Dr. Ali Yılmaz, “Hastalığın kesin nedenleri bilinmemektedir. Parkinson hem genetik hem de çevresel faktörlerle ilişkili olabilir. Beyin pili ameliyatı standart bir tedavi yöntemidir. Yalnız ülkemizde değil tüm dünyada uygulanmaktadır" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, “Dünya çapında 6,2 milyondan fazla insanın hastalıktan mustarip olduğu tahmin edilmektedir. Parkinson’un klasik üçlü belirtisi titreme (elin titremesi), yavaşlık (özellikle yürüme hareketinde) ve sertliktir. Ancak hastalık ilerledikçe idrar semptomları, depresyon ve diğer problemler görülebilir” diye konuştu.

“İLAÇ BAĞIMLILIĞINI AZALTAN BİR TEDAVİ “

Doç. Dr. Yılmaz, “Beyin pili tedavisi parkinson hastalığı ve esansiyel tremor gibi rahatsızlıklarda ilaçlara alternatif olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Beyin pili tedavisi implante edilmiş elektrotlar aracılığıyla beyindeki belirli hedeflere elektriksel uyarılar gönderen beyin pili adı verilen bir cihazın vücudunuza yerleştirilmesini içerir. Beyin pilini çeşitli nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde etkili olan, ilaç bağımlılığını azaltan bir tedavi olarak düşünebiliriz. Aslında pil göğüs kısmına yerleştirildiği için kalp piline benzerdir. Ancak fonksiyonunu beyne takılan elektrotlar vasıtasıyla beyinde icra etmektedir. Beyin nasıl hareket ettiğimiz de dahil olmak üzere yaptığımız her şeyi yöneten birçok devreye sahiptir. Devreleri hücrelerin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan elektriksel sinyaller olarak tanımlayabiliriz. Örneğin hareket devresi düzgün çalışmıyorsa, parkinson gibi bir hareket bozukluğumuz ortaya çıkabilir. Beyindeki düzgün çalışmayan devreyi belirleyebilirsek, bu cihazı beyindeki değerleri sıfırlamak ve dengeyi yeniden sağlamak için kullanabiliriz. Bu sayede hareketlerimizi daha iyi kontrol edilebilir ve titreme yaşamayız” ifadelerini kullandı.

“BEYİN PİLİ AMELİYATI STANDART BİR TEDAVİ YÖNTEMİ”

Beyin pili 30 yılı aşkın süredir Parkinson hastalığını ve esansiyel tremorü tedavi etmek için kullanılan, dünyadaki sağlık otoriteleri tarafından onaylanan, doğru hastaya doğru şekilde uygulandığında etkisi kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ali Yılmaz, “Beyin pili ameliyatı standart bir tedavi yöntemidir. Yalnız ülkemizde değil tüm dünyada uygulanmaktadır. Yani araştırmaya dönük veya deneysel değildir. Dünya çapında yaklaşık 150.000'den fazla hastada Parkinson veya esansiyel tremor için beyin pili tedavisi uygulanmıştır" diye konuştu.

“BEYİN PİLİ BAŞTA PARKİNSON OLMAK ÜZERE BİRÇOK HASTALIKTA BAŞARILI”

Doç Dr. Ali Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Beyin pili tedavisinin etkinliğini ölçmek için yıllar boyunca birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar uygun şekilde seçilen hastalarda, beyin pili tedavisinin en iyi tıbbi tedaviden daha etkili olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, doğru hastada uygulanan beyin pili esansiyel tremor ve parkinson hastalarının titreme, vücut katılığı, sertliği ve diğer motor semptomlarını tedavi etmede oldukça başarılıdır. Parkinsonda diğer hastalıklarda olduğu gibi tedavi ilaçla başlar. İlaçların hastayla konuşarak etkinliğine göre dozları ayarlanır. Hasta yarar görebildiği sürece ilacı kullanır. Ancak hastalık yıllar geçtikçe ilerleme eğiliminde olduğu için belirli bir noktada ilaçlar işe yaramamaya başlar. Hastanın semptomları daha kötüye gider ancak ilaç tedavisi artık etkili olmaz. Diğer taraftan ilaçların bilindiği üzere yan etkileri vardır. Hastalık ilk aşamalarındayken en az yan etkisi olan ilaç ve en düşük dozlardan tedaviye başlanır. Ancak hastalık ilerledikçe ilaç dozları ve yan etkileri artmaya başlar. Parkinson ilerledikçe öyle bir noktaya gelinir ki ilaç dozları ve yan etkileri çok fazla artar ancak hastanın semptomları azalmaz. Tam olarak bu noktaya geldiğimizde beyin pili ameliyatını düşünmeye başlarız."

“BEYİN PİLİ TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZEL BİR TEDAVİ”

Beyin pili ameliyatının zor bir ameliyat olmadığını belirten Doç. Dr. Yılmaz, “Elektrotlar beyinde problemin olduğu önceden belirlenen noktalara genellikle lokal anestezi altında yerleştirilir. Hastayla bu sırada konuşabiliriz. Kalp piline benzeyen beyin pili ise göğsün altına yerleştirilir. Cildin altından geçen bir tel beyin pilini, beyindeki elektrotlara bağlar. Göğsün içerisine cilt altına yerleştirilen bu pil ise hastaya daha az rahatsızlık vermek için genellikle genel anestezi altında yerleştirilir. Hastanemizde beyin pili ameliyatlarını birçok doktordan oluşan uzman bir ekiple birlikte yıllardır başarıyla uygulamaktayız. Parkinson ya da esansiyel tremor rahatsızlığı olan Hastaların beyin pili tedavisi gibi bir alternatiflerinin olduğunu bilmesi gerekiyor. Hastalarımız semptomlarını daha iyi kontrol elde etmenin farklı bir yolu olduğunu bilmeliler. Elbette beyin pili tedavisi kişiye özel bir tedavidir, her parkinson rahatsızlığı olan hasta beyin pili tedavisi için uygun aday değildir. Ancak bu tür cerrahi tedavilerin mevcudiyetini hastaların bilmesi çok önemlidir” dedi.