Parkinson hastalığı nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? Parkinson hastalığının evreleri nelerdir?

Parkinson hastalığının en önemli belirtileri ise, mimiklerin azalması, gövdenin hafif öne eğik pozisyon alması, konuşmanın monotonlaşması ve bozulması, titreme, hareketlerde yavaşlama, kollarda ağrı ile birlikte hareket kısıtlılığı gibi belirtiler gösterir.

İlk defa 1817 yılında titrek felç ismi ile tanımlanarak literatüre geçen Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinde kayıp gerçekleşmesi ile seyreden, kadınlara göre erkeklerde daha çok görülen, oldukça yavaş ilerleyen bir hareket bozukluğudur. İleri yaşlarda sıkça görülen bu hastalık en sık 40 ile 70 yaş aralığında ortaya çıksa da Parkinson hastalarının %5'lik kesiminde ise bu hastalık 20 ile 40 yaş arasında da ortaya çıkabilir. 65 yaş ve üzerinde toplumda görülme sıklığı ise, %1'dir.

Parkinson Hastalığı Nasıl Anlaşılır?

Parkinson hastalığı yavaş yavaş ilerleyen nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastalığın başlangıcı ise, hareket sistemi aksaklığı belirtileri ile karakterize olur. Konuşmanın monotonlaşması, mimiklerin azalması ve bozulması, gövdenin hafif öne doğru eğik pozisyon alması hastalığın en önemli belirtileri arasında yer alır. Hastalığın sinsi seyri başlangıçta sıkça depresyon, normal yaşlanma süreci ya da eklem hastalıkları ile ilişkilendirilmesine neden olur. Belirtilerin ortaya çıkması ile birlikte 4 ile 6 yıl öncesinde Parkinson hastalarına yanlışlıkla, depresyon, boyun, omuz ve kol ağrıları nedeni ile yanlış tanı konuluyor.

Parkinson Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Parkinson hastalığının en önemli belirtileri ise, mimiklerin azalması, gövdenin hafif öne eğik pozisyon alması, konuşmanın monotonlaşması ve bozulması, titreme, hareketlerde yavaşlama, kollarda ağrı ile birlikte hareket kısıtlılığı gibi belirtiler gösterir. Titreme nadirde olsa çenede, ayakta ve dilde başlayabilir. Titreme olmadan hareketlerde yavaşlama da hastalığın başlangıç belirtisi olabilir. Yürüyüşe eşlik eden kol salınımı hareketinin azalması, yazının küçülmesi, yürürken bir bacakta tutukluk, etkilenen elde beceri azalması, mimiklerin azalması ve ayakta sürüme ilk belirtiler arasında yer alır.

Hastalık süreci içinde ilk ortaya çıkan belirtiler ise, genellikle aynı taraftaki diğer ekstremitelere de yayılır. Aynı zamanda hastalık ilerledikçe diğer ekstremitelerde de ortaya çıkar. Üst ekstremitelerde ortaya çıkan olgularda hastalığın yayılımı kol, el, yüz, ayak, bacak, konuşma ve yutma sırasını izlediği görülür. Belirtilerin alt ekstremitelerde başladığı durumlarda da ayak, bacak, kol, el, ses, yüz ve yutma bozukluğu şeklinde bir etkilenme sırası ile gerçekleşir. Hastalığın son evresinde ise, hasta tekerlekli sandalyeye ve yatağa bağımlı ve sürekli bakıma ihtiyaç duyar.