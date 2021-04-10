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Parkinson erkeklerde daha sık görülüyor

AA |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 15:48 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 15:48

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Rıza Sonkaya, dünyada yaklaşık 10 milyon, Türkiye'de ise 150 bin civarında parkinson hastasının bulunduğunun tahmin edildiğini belirterek, bu sayının yaşlı nüfusun artışına paralel olarak ileriki yıllarda katlanarak artacağının düşünüldüğünü ifade etti.


Doç. Dr. Sonkaya, Dünya Parkinson Günü dolayısıyla AA muhabirine,  kronik ve ilerleyici olan bu hastalığın beyindeki dopamin eksikliğinden  kaynaklandığının bilindiğini söyledi.
 
Sonkaya, parkinsonun alzaymırdan sonra en sık görülen nörodejeneratif  (beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden) hastalık olduğunu anlatarak, "Parkinson,  erkeklerde kadınlara göre 1,5-2 kat daha sık görülmekte olup, genellikle 60 yaş  civarında başlar. Yüzde 5-10 oranında gençlerde de görülebilmektedir. Ancak 60  yaş sonrası yaşlandıkça görülme sıklığının arttığı bilinmektedir. Ülkemizde  olduğu gibi akraba evliliklerinin sık olduğu toplumlarda hastalığın gençlerde  görülme olasılığı daha da artmaktadır. Dünyada yaklaşık 10 milyon, ülkemizde ise  150 bin civarında parkinson hastasının bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu sayının,  yaşlı nüfus artışına paralel olarak ileriki yıllarda katlanarak artacağı  düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.
 
Hastalığın en sık görülen belirtilerine değinen Sonkaya, şu bilgileri  verdi: "Bu belirtiler hareketlerde yavaşlama, özellikle istirahat halindeyken  tek elde oluşan titreme (titremenin olmadığı formu da vardır) ve vücutta  katılıktır. Hastalık ilerledikçe, denge bozuklukları, yürüme problemleri, yazı  yazarken harflerde küçülme, yüz ifadesinin donuklaşması, tansiyonda düşme,  depresyon, anksiyete ve konuşma bozukluğu gibi farklı semptomlar eklenebilir.  Bunların yanı sıra parkinsonun mevcut klinik tablosu oluşmadan yıllar önce  kabızlık, koku almada azalma ve 'REM uykusu davranış bozukluğu' adı verilen  uykuda bağırma, yumruk atma, sıçrama gibi uyku bozuklukları görülebilir.  Ülkemizde hastaların önemli bir kısmı hastalığının farkında olmadığı veya bu  bulguların başka hastalıklardan kaynaklandığını düşündüğü için parkinsonun tanısı  ve tedavisi gecikebilmektedir. Kişilerin bu belirtilerden bir veya birkaçını  hissetmeleri halinde mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmaları gerekir."
 
Erken tanı ve tedaviyle hastalık kontrol altına alınabilir
 
Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Rıza Sonkaya, parkinsonun tamamen ortadan  kaldırılmasına ya da önlenmesine yönelik bilinen kesin bir tedavi yöntemi  olmadığını aktarakak, "Ancak erken tanı ve tedavi, beyinde dopamin eksikliğinden  kaynaklanan aksaklıkları geciktirebileceği için önemlidir. Yapılan bazı ilaçlı  tedavilerle hastalık büyük ölçüde kontrol altına alınmaktadır." diye konuştu.
 
Son yıllarda tıp alanındaki gelişmelere paralel olarak parkinson  tedavisinde ilaçların yetersiz kaldığı durumlarda cihaz destekli tedavilerin de  sıkça kullanılmaya başlandığını vurgulayan Sonkaya, hastalığın hayat kalitesini  olumsuz etkileyen bir sağlık sorunu olduğunu ifade etti.
 
Doç. Dr. Sonkaya, bu hastalıkta tıbbi tedavinin yanı sıra aile  desteği, hastanın gayreti, hayatın içinde yer alması, fiziksel aktivitelerde  bulunması ve sigara-alkol gibi alışkanlıklardan uzak durmasının da çok önemli  olduğunu sözlerine ekledi.

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