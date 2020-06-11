11 Haziran 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 109.374 -0.37 EURO 7,7790 0.91
USD 6,8270 0.76 ALTIN 382,170 0.91
CANLI BORSA
TÜMÜ

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

DHA |  11 Haziran 2020 Perşembe - 17:42 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 17:42

Isparta'da park halindeki otomobilin içinde Emrah M. ölü bulundu. Yapılan incelemede otomobilin birkaç metre ilerisindeki otluk alanda da tabanca bulundu.


Olay, saat 12.00 sıralarında Binbirevler Mahallesi 243 Cadde yolunda meydana geldi. 07 TC 150 plakalı otomobilin bir süredir aynı noktada park halinde olduğunu ve içinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden Emrah M.'ye ait kimlik çıkan cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Öte yandan polis ekiplerince otomobilin yakınlarında yapılan incelemede birkaç metre ilerde de otluk alanda tabanca bulunduğu öğrenildi.
 

ETİKETLER

Isparta otomobil ölü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.