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Paris'te yaklaşık 5 milyon avroluk soygun

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 14:18 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 14:18

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Vendome Meydanı'ndaki bir otelden yaklaşık 5 milyon avro değerinde takı ve mücevher çalındı


Fransa'nın başkenti Paris'in sembol meydanlarından  Vendome'daki lüks bir otelden yaklaşık 5 milyon avro değerinde takı ve mücevher  çalındığı açıklandı. 
 
Yerel basında çıkan haberlerde, dün akşam saatlerinde, Paris'in  kuyumcu ve takı mağazalarıyla ünlü Vendome Meydanı'nda bulunan lüks bir oteldeki  soyguna dair detaylar ortaya çıkarken çalınan takı ve mücevherin bir kısmının  olay anında ele geçirildiği kaydedildi.
 
Le Parisien gazetesinin haberinde, üç hırsızın ellerinde bıçak, nacak  ve satırlarla otele girdikleri, otelde mücevher ve takıların sergilendiği  vitrinleri kırarak yaklaşık 5 milyon avro değerindeki malzemeyi çantalara  yerleştirip kaçmaya çalıştıkları belirtildi.
 
Bu sırada çıkış kapılarının otomatik şekilde kapanması sonucu içeride  kalan soyguncuların, çaldıkları takı ve mücevheri otel dışında bekleyen iki  kişiye pencereden atmak suretiyle ulaştırdıkları kaydedildi.
 
Dışarıda bekleyen biri otomobil, diğeri ise motosikletli iki kişinin  çantaları alarak uzaklaştığı, motosikletli soyguncunun kaçarken çantalardan  birini düşürdüğü belirtildi.
 
Suçüstü yakalanan üç hırsızın yanındaki çantalara da el konulduğu  bildirildi.
 
Polis, takıların bir kısmıyla kaçan otomobil ve motosiklet  sürücülerini arıyor.
  
 
 
 
 
 

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