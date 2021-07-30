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Paris'te gün ortasında 2 milyon euroluk mücevher çalındı

AA |  30 Temmuz 2021 Cuma - 19:07 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 19:07

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kuyumcuya gün ortasında yapılan silahlı soygunda piyasa değeri 2 milyon euro değerindeki ziynet eşyaları çalındı.


Paris'in 4. bölgesindeki Vieille-du-Temple caddesinde yer alan Dinh Van kuyumcusu öğlen saatlerinde soyuldu.
 
Kuyumcuya silah, göz yaşartıcı gaz bombası ve elektrikli şok cihazıyla giren 2 kişi piyasa değeri 2 milyon euro değerindeki mücevheri alarak kayıplara karıştı.
 
3 gün önce de Paris’te kuyumcu soyulmuştu
 
Güvenlik güçleri şüphelenilen 2 kişi hakkında arama başlattı.
 
Paris’te 27 Temmuz'da da ünlü Chaumet kuyumcusu, silahlı soygunun hedefi olurken, hırsız yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevherle kayıplara karışmıştı.

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