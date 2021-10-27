27 Ekim 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.519 0.67 EURO 11,0620 -0.05
USD 9,5130 -0.24 ALTIN 548,240 -0.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Paris'te bomba alarmı! Tren istasyonu boşaltıldı

27 Ekim 2021 Çarşamba - 18:24 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 18:24

Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonu, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.


Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonu'nun, bomba ihbarı üzerine boşaltıldığı bildirildi. Fransız polisi, şüpheli bavulun bulunmasının ardından Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonunu'nu tahliye etti. Tahliyenin, bu durumlar için tasarlanmış güvenlik prosedürlerine uygun olarak yerel saatle 15.45 civarında gerçekleştiği bildirildi. (Milliyet)

ETİKETLER

Paris Gare du Nord Tren
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.