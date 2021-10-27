Paris'te bomba alarmı! Tren istasyonu boşaltıldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonu'nun, bomba ihbarı üzerine boşaltıldığı bildirildi. Fransız polisi, şüpheli bavulun bulunmasının ardından Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonunu'nu tahliye etti. Tahliyenin, bu durumlar için tasarlanmış güvenlik prosedürlerine uygun olarak yerel saatle 15.45 civarında gerçekleştiği bildirildi. (Milliyet)