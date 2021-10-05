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Paris İklim Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

AA |  05 Ekim 2021 Salı - 20:44 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 20:49

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.


AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında  toplanan komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının  ardından, maddelerine geçildi.
 
Teklifin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin  21'inci Taraflar Konferansında kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan  2016'da imzalanan "Paris Anlaşması"nın beyan ile birlikte onaylanmasının uygun  bulunduğuna dair maddesi ile yürürlük ve yürütme maddeleri ayrı ayrı oylanarak  kabul edildi.
 
Maddelerin oylamasının ardından teklif, oy birliğiyle kabul edildi.
 

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