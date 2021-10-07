TBMM Genel Kurulunda Paris İklim Anlaşması görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada 353 milletvekili oy kullandı ve 353 oy ile Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğunu Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Böylece Paris İklim Anlaşması tüm partilerin oyları ile TBMM Genel Kurul'da kabul edildi. Türkiye, bu kararla 6 yıl önce imzaladığı anlaşmayı resmen yürürlüğe koydu. Peki, Paris İklim Anlaşması nedir? Meclis’ten geçen Paris İklim Anlaşması maddeleri ne, anlaşmayı neyi amaçlıyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Paris anlaşmasının meclisin onayına sunulacağını açıklamıştı. Paris İklim Anlaşması tüm partilerin oylarıyla kabul edildi. Anlaşmanın Genel Kurul'da onaylanmasının ardından Birleşmiş Milletler sekreteryasına iletilecek ve Türkiye anlaşmaya taraf olacak. Peki, Paris İklim anlaşması nedir, neyi önemsiyor? İşte Paris İklim Anlaşması…

PARİS İKLİM ANLAŞMASI NEDİR, ÖNEMİ NE?

Paris Anlaşması, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefiyle Aralık 2015'te Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 21. Taraflar Konferansı'nda kabul edilen bir belgedir.

Küresel sıcaklık artışını, 1850-1900 yılları arasındaki "sanayi öncesi döneme" kıyasla 2 dereceyle sınırlamak, mümkünse 1,5 dereceye kadar düşürmek. (Mevcut artışın 1,1-1,2 derece düzeyinde olduğu biliniyor.)

İnsan faaliyetleriyle ortaya çıkan sera gazlarını, 2050- 2100 yılları arasında ağaç, toprak ve okyanusların doğal yollardan sindirebileceği bir noktaya çekmek.

Her ülkenin karbon salımını kesme performansını beş yılda bir değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek.

Zengin ülkelerin daha yoksul ülkelere "iklim finansı" vermesini sağlayarak iklim değişikliğine uyumunu geliştirmek ve yenilenebilir enerjiye geçişlerini sağlamak.

Anlaşma her ülkeye karbon salımını azaltmak için hedefler koyma yükümlülüğü getiriyor ve bu hedeflerin beş yılda bir gözden geçirilmesi öngörülüyor. Bu yıl Glasgow'da düzenlenecek COP26, Paris İklim Anlaşması sonrası genel değerlendirmenin yapılacağı ilk zirve olacak.

Karbon salımını azaltmanın önde gelen yolu, kömür ve fosil yakıtlara dayanan enerji üretimini mümkün olduğunca azaltarak, yenilenebilir enerji kaynaklarını finanse etmek, buna uygun iş alanları yaratmak ve enerji geçişini belirlenen tarih aralıklarında tamamlamak.

Paris Anlaşması'nda ayrıca, zengin ülkelerin, iklim değişikliğine uyum sağlayabilmeleri için yoksul ülkelere yardım etmesi öngörülüyor.

İklim müzakerelerinde gelişmiş ve gelişen ülke sınıflandırması, yani BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde Ek1 ve Ek2 listeleri, ülkelerin finansal yükümlülüklerini belirliyor.

Gelişmiş ülkeler listesinde yer alan Türkiye, bu listede yer almasına itiraz etmişti. Türkiye anlaşma için taahhütlerini gerçekleştirmek için finansal desteğe ihtiyacı olduğunu savunuyor.

Paris İklim Anlaşması: Türkiye'nin onaylayacağını açıkladığı anlaşma neler öngörüyor?

Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirmesi gerekiyor.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI NEYİ AMAÇLIYOR?

Oy birliği ile kabul edilen kanunla birlikte 196 ülkenin imza attığı anlaşmanın Türkiye de tarafı oldu. Anlaşma ile sera gazı salınımının küresel seviyede azalma eğilimine geçirilmesini hedefliyor. Küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında kalmasını amaçlıyor. Karbon salınımını 2030 yılında yarıya, 2050 yılında ise sıfıra indirmeyi hedefliyor. Anlaşmayla her ülke karbon emisyonlarını azaltma hedeflerini kendisi belirliyor.

BM, KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Tüm ülkelerin anlaşmadaki hedeflerin karşılanmasına yönelik çabaları artırması gerektiğini belirten Dujarric, G20 ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede başı çekmesi gerektiğini söyledi. BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.