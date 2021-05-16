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Paris Hilton isyan etti: Bu benim yüreğimi acıtıyor

AA |  16 Mayıs 2021 Pazar - 20:50 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 20:53

Amerikalı ünlü model Paris Hilton, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.


Ünlü model Twitter hesabında,  "Dayanamıyorum, sadece 10 yaşındayım"  diyen Nadine Abdel-Taif'in videosunu paylaşarak, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç  kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün  çocukların yanında." ifadelerini kullandı.
 
"Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!"
 
Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için barış duaları ettiğini  söyleyen Hilton, "İsrail, bölge 'tamamen sessiz' olana kadar Gazze saldırılarını  durdurmayacağına ant içti" haberini de paylaşarak, "Bu çok kalp kırıcı. Bunun  durması lazım!" yorumunda bulundu.
 
Hilton, hashtag (etiket) paylaşımında ise "soykırımı durdurun"  çağrısında bulundu.
 

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Paris Hilton Gazze İsrail
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