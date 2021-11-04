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Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Kasım olarak belirlendi

04 Kasım 2021 Perşembe - 3:31 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 3:31

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Kasım 2021 olarak belirlendi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, 7  Ekim 2021 tarihli ve 4618 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanan Paris  Anlaşması'nın yürürlük tarihinin 10 Kasım 2021 olarak tespit edilmesine karar  verildiği belirtildi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de BM Genel Kurulunda  yaptığı açıklamada Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylayacağını ve 2053 için net  sıfır emisyon hedefinin benimseneceğini bildirmişti.
 
Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  Teklifi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla 1 Ekim'de Meclis Başkanlığına  sunulmuş, ilgili komisyonlardaki görüşmelerin ardından Paris Anlaşması'na ilişkin  kanun teklifi 6 Ekim'de Meclis Genel Kurulunda kabul edilmişti.
 
Paris Anlaşması'na ilişkin kanun ise 7 Ekim'de Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
 

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