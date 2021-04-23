Paribu nedir, kimin? Paribu ne zaman kuruldu?

Türkiye'de aktif Thodex’in vurgun yapıp, yurtdışına kaçması gözlerin diğer kripto para borsasına çevrilmesine neden oldu. Paribu'nun gündelik hayattaki kullanımın giderek artması paribu nedir, sahibi kim, ne zaman kuruldu?
PARİBU NEDİR?
Paribu, Türk Lirası ile kripto para alış veya satış işlemleri yapılabilen bir kripto para borsasıdır.
PARİBU NE ZAMAN KURULDU?
Paribu, 2017'de kullanıma sunuldu. Kripto para alım satım platformu olan Paribu, 2015'te ön hazırlık çalışmalarına başlamış, 2016'da kurulmuş, 14 Şubat 2017'de de halkın kullanımına açılmıştır.
PARİBU KİMİN, SAHİBİ KİM?
Türkiye’nin en yüksek hacimli hacimli dijital varlık işlem platformu olan Paribu’nun CEO’su Yasin Oral’dır.
MERKEZ ÖDEMEYİ YASAKLADI
Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacağına dair bir yönetmelik yayınladı. İlgili düzenlemenin 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.