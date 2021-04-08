Paribu hacklendi mi? Paribu çöktü mü? Paribu ile ilgili son bilgiler...

Paribu hacklenme olayı ile gündemde. Türkiye'nin kripto para borsaları Paribu hacklendi söylentileriyle sarsıldı. Paribu iddialara ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Peki, Paribu çöktü mü? Paribu hacklendi mi? Paribu çöktü haberleri doğru mu? Paribu hatası nedir? Paribu neden hata veriyor? İşte Paribu'nun hack ile ilgili açıklamaları...

Kriptopara alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği borsa olan Paribu'nun hacklendiği ve kullanıcıların hesaplarının boşaltıldığı iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan haberin ardından Paribu açıklama yaptı. Peki, Paribu çöktü mü? Paribu hacklendi mi? Paribu çöktü haberleri doğru mu? Paribu hatası nedir? Paribu neden hata veriyor? İşte Paribu'nun hack ile ilgili açıklamaları...

Paribu'nun hacklendüğü haberleri kullanıcıların gündeminde... Kriptopara alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği borsa olan Paribu'nun hacklendiği ve kullanıcıların hesaplarının boşaltıldığı iddia edildi. Bir süre hesaplarına giriş yapamayan kullanıcılar, Paribu destek sistemi üzerinden iletişime geçerken, bazı kullanıcılar ise 'Paribu hacklendi mi' sorusu ile cevap aramaya başladı. Sosyal medyada yayılan manüpülasyonun ardından Paribu açıklama yaptı.

Paribu hacklendi iddialarına karşın sessiz kalmayan kripto para borsası, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Paribu mobil uygulamasında ve web sitesinde kısa süreli bir kesinti yaşanmış, teknik ekibimizin müdahalesiyle aksaklık hızlı şekilde çözülmüştür. Gerçeği yansıtmayan, asılsız sosyal medya paylaşımlarına ve haberlere itibar edilmemelidir."

"Paribu mobil uygulaması ve web sitesi aktiftir. Paribu’nun sistem durumunu anlık olarak bağlantı üzerinden takip edebilirsiniz."