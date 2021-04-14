Parfüm orucu bozar mı? Boğaza parfüm kaçması orucu bozar mı? Diyanet’in parfüm ve deodorant açıklaması!

Ramazan gelince oruç hakkındaki aramalar da artıyor. Oruç tutan vatandaşlar oruçlarını bozan şeylerin neler olduğunu sorguluyor, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda merak edilen sorulardan biri de Parfüm orucu bozar mı? sorusu oldu. Peki oruçluyken parfüm ya da deodorant sıkmak orucu bozar mı?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Mübarek Ramazan ayı 12 Nisan Pazartesi gününü 13 Nisan Salı gününe bağlayan gece başladı. Oruç tutanların araştırmaları da hızlandı. Din İşleri Yüksek Kurulu, orucu bozan durumlarla ilgili kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için açıklamalar da bulundu. Peki, parfüm orucu bozar mı? Boğaza parfüm kaçması, deodorant sıkmak orucu bozar mı?

PARFÜM ORUCU BOZAR MI?

Parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozmaz. Ramazan ayında oruç tutma vazifelerini yerine getiren kişilerin deodorant, parfüm ve kolonya kullanmaları bunları koklamaları caizdir. Bunlar gibi kokuların yemek ve içmek sınıfına dâhil olmaması yani gıdalanma ve beslenme unsurları olarak görülmemesinden dolayı kullanılması halinde de orucu bozmazlar.

ORUCU BOZAN ŞEYLER

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.