Parayı devlet ödüyor! 2 yıl boyunca ücretsiz, yaş sınırı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Değişiklik yapıldı, iki yıl boyunca ücretsiz. Yaş sınırını dolduran para ödeyecek. Ödeme gücü olmayanların ise primini devlet karşılıyor. GSS prim muafiyeti getirildi. Yeni mezun olan gençlerin iş bulana kadar bazı hakları bulunuyor. Onlardan biri de Genel Sağlık Sigortası. Değişiklik yapılmadan önce lise veya üniversiteden mezun olanlar ebeveynleri üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edemiyordu. Şu an 2 yıl boyunca muafiyet getirildi. Fakat yaş şartına dikkat edilmesi gerekiyor. Lise için 20, üniversite için 25 yaşı sınır olarak belirlendi.

Pandemide eğitim uzaktan da olsa devam ediyor. Haziran-temmuz gibi üniversiteler mezun vermeye başlayacak. Yeni mezun gençlerin iş bulana kadar bazı hakları var. Bunlardan biri de Genel Sağlık Sigortası (GSS). 10 Şubat 2016’da, üniversiteden yeni mezun olanlara 2 yıl boyunca prim muafiyeti getirildi. Bu değişiklik yapılmadan önce liseden ya da üniversiteden mezun olan gençler mezuniyet sonrasında ebeveynleri üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edemiyorlardı.

YAŞ SINIRI VAR

Burada, yaş sınırı ve eğitime devam etme koşulu nedeniyle gençlerin gelir testine girerek GSS primini yatırması gerekiyordu. Değişiklik sonrasında söz konusu gençlere için iki yıllık süreyle GSS prim muafiyeti getirildi. İki yıllık muafiyet uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yaş. Buna göre; muafiyetin uygulandığı süre boyunca lise mezununun 20 yaşını, üniversite mezununun 25 yaşını geçmesi durumunda muafiyet iki yıl şeklinde değil, yaş sınırı geçilinceye kadar geçerli oluyor.

BU YIL MEZUNLAR

Lise mezunları için maksimum yaş sınırı 20 olduğu için, bu yıl haziran ayında liseden mezun olduğunda 19 yaşında olan bir genç iki yıl değil bir yıl parasız sağlık hizmeti alabilecek. Bu arada yeniden üniversiteye başlarsa tabii ki 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edebilecek. Üniversiteden mezun olan 23 yaşındaki bir genç iki tam yıl süreyle parasız sağlık hizmetinden yararlanabilirken, mezuniyet tarihinde 24 yaşında olan genç sadece bir yıl yararlanabilecek.

SÜRE BİTERSE NE OLACAK?

İki yıllık süre, her öğrencinin mezuniyet tarihinden itibaren başlıyor. Öğrencilerin mezuniyet kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) kayıtlarından elektronik ortamda alınarak GSS tescil işlemleri yapılıyor. İki yıllık süre, her gencin kendi mezuniyet tarihine göre belirleniyor.

Mezuniyetten sonra iki yıllık süre dolduğu halde işe giremeyen veya 2 yıldan önce yaş sınırını doldurmuş olan gençler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından re ’sen GSS yükümlüsü sayılır. Bunlara her ay, 2021’in rakamlarıyla 107 TL prim ödemek gerekir. Ödeme gücü olmayanların primini devlet karşılıyor. Bunun için kişi başına gelirin 1192 liranın altında olması gerekiyor.