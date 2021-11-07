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Paraya para demiyorlar! Yıllık 5 milyon lira kazandırıyor
Kış aylarında yoğun rağbet gören bal kabağı, Isparta'nın 1700 nüfuslu Büyükgökçeli köyünde geçim kaynağı oldu. Köylüler, 700 dönümde atadan kalma tohumla yetiştirilen 3 bin ton bal kabağının satışından yılda 5 milyon lira kazanıyor.Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk "Yediğimiz kabak tatlıları, köyümüzün tarlalarında yetişiyor. Üretenin, ekonomiye katkı sağlayanın, herkesin emeğine sağlık" dedi.