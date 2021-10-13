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Paraya para demiyorlar! Devlet desteği de var, 162 bin TL kazanç...
Bunu yapanlar köşeyi dönüyor. 1 yılda kendini amorti ediyor. Devlet desteği de bulunuyor. Yatırım bedeli düşük ama kazancı ise yüksek. Tarım ürünleri son dönemde yetiştiricilerin gözdesi oldu. Ekinezyadan, oğul otuna (melisa), naneden kekiğe kadar aslında günlük hayatınızda çok fazla tükettiğiniz bitkileri, kendiniz de yetiştirerek büyük paralar kazanabilirsiniz.
Yılda bir değil birkaç kez kazanç sağlamanız mümkün. Çünkü bu ürünler yılda 2 ve hatta 5 kez hasat edilebiliyor. Hem içeride hem de dışarıda pazar sorunu yok. Kısa sürede kendini amorti eden bu yatırımların daha da yaygınlaşması için devlet desteği de bulunuyor. İşte kendi işinizin patronu olmanıza katkı sağlayacak bazı örnekler...