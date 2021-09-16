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Paraya para demiyorlar! Biontech'in kurucuları Prof. Dr Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci...
Koronavirüs ile mücadelede dünyanın büyük bir bölümünde kullanımda olan aşıların geliştiricileri Moderna ve BioNTech’in değerleri her geçen gün artıyor. 72 ülke Moderna, 125 ülke ise Pfizer - BioNTech aşısıyla virüse karşı savaşmaya devam ederken, şirketler 1,5 yıl içerisinde piyasa değerlerine 242 milyar dolar ekledi.