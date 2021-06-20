Paraya para demiyor! Yılda 300 bin lira kazandırıyor...

Nevşehir'de patates üretimini bırakıp devekuşu çiftliği kuran girişimci Özcan Sayın yılda 300 bin TL ciro elde etti. Sayın yumurtası, yavrusu, eti, tüyü ve derisinin pazar bulduğu devekuşuyla ihracata adım atmaya hazırlanıyor.