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Paraya para demiyor! Sipariş üzerine Avrupa'ya satıyor

Paraya para demiyor! Sipariş üzerine Avrupa'ya satıyor Gençlik yıllarında 'Ben çalabiliyorsam, herkes çalabilir' düşüncesiyle bağlama üretmeye başlayan Halil Uçar (61), şimdilerde yurt dışına da ürün gönderiyor. Uzun süre İstanbul'da yaşadıktan sonra 5 yıl önce memleketi Tokat'a dönerek atölye kuran Uçar, sipariş üzerine üretim yapıyor. Yurt içinin yanı sıra Avusturya, Almanya, İngiltere gibi ülkelere da bağlama gönderen Uçar, "Gençlik yıllarımda önce evde yapmaya başladım. Baktım ki oluyor. Yaptığım bağlamaları ben çalabiliyorum, o halde herkes çalabilir diye düşündüm ve mesleğe dönüştürdüm" dedi.
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