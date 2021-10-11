Paraya para demiyor! Arkadaş tavsiyesiyle başladı

Aksaray'da orman mühendisi arkadaşının tavsiyesi üzerine Hasandağı eteklerine 7 yıl önce diktiği halk arasında 'kurt üzümü' olarak bilinen 'gojy berry' fidanlarını diken Mehmet Çelik, şu an yıllık ürettiği 25 ton meyvenin büyük bir bölümünü Avrupa'ya ihraç ediyor. İlk olarak 18 dekarlık alanda başladığını belirten Çelik, ''Şu an 57 dekarlık arazide yaklaşık 25 ton gojy berry meyvesi üretiyorum. Pandemiyle birlikte talep arttı. Toptancılar aracılığıyla ürünün büyük bir bölümünü Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz.'' dedi.