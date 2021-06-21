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Parasını yatıran bin pişman! Düştükçe düşüyor

Parasını yatıran bin pişman! Düştükçe düşüyor Uzun süredir düşme eğilimindeydi. Düşüş sürüyor. Parasını yatıran pişman oldu. 
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