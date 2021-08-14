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Parasını SGK ödüyor! Evli çiftlere devletten destek
Evli milyonlarca çifti çok yakından ilgilendiriyor. Parasını devlet ödüyor. "Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısının" tüp bebek tedavisi en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere SGK tarafından karşılanıyor. Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları tarafından tıbben uygun görülmesi, kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması zorunluluğu bulunuyor. Uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması, eşlerden birinin en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması gerekiyor.
Türkiye, en fazla tüp bebek tedavisi yapılan ülkeler arasında yer alırken, dünyada her yıl 400 bin tüp bebek doğuyor. Kadın ya da erkekten kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle çocuğu olmayan çiftlerden bazıları çareyi tüp bebek merkezlerinde arıyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 50 bin tüp bebek tedavisi yapılıyor. Kuzey Avrupa ülkelerinde tüp bebek tedavisi sınırsız destekleniyor. Avrupa'da her 100 bebekten 4'ü tüp bebek.