Parasını SGK ödüyor! Evli çiftlere devletten destek

Türkiye, en fazla tüp bebek tedavisi yapılan ülkeler arasında yer alırken, dünyada her yıl 400 bin tüp bebek doğuyor. Kadın ya da erkekten kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle çocuğu olmayan çiftlerden bazıları çareyi tüp bebek merkezlerinde arıyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 50 bin tüp bebek tedavisi yapılıyor. Kuzey Avrupa ülkelerinde tüp bebek tedavisi sınırsız destekleniyor. Avrupa'da her 100 bebekten 4'ü tüp bebek.