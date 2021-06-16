Parasetamol nedir? Aşı sonrası yan etkiler için önerilen Parasetamol ne işe yarar, Parasetamol içeren ilaçlar ağrıyı keser mi?

Parasetamol nedir, ne işe yarar? Biontech ve Sinovac aşılarından sonra oluşabilecek yan etkiler nedeniyle önerilen Parasetamol aşı olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aşı sonrası ortaya çıkan yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkiler gözlemlenebiliyor. Yan etkilere karşı ise parasetamol içeren ağrı kesiciler öneriliyor. Parasetamol içeren ilaçlar merak edilirken, Parasetamol’un ne olduğunu da sorgulanıyor.

Koronavirüs aşılama süreci devam ediliyor. Aşısını olan veya aşı olmak için randevu alacaklar yan etkileri de araştırılıyor. Aşı sonrasında bağ ağrısı, yorgunluk, aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık hafif yan etkiler gözlemlenebilir. Bu gibi durumda parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabiliyor. Peki, Parasetamol nedir, ne işe yarar?

PARASETAMOL NEDİR, NE İŞE YARAR?

Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistem tarafında hızlıca emilir. İlaç alındıktan 30-60 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Parasetamol bütün dokulara hızla dağılır.

PARASETAMOL İÇEREN İLAÇLARIN YAN ETKİSİ VAR MIDIR?

Parasetamol içeren ilaçların yan etkileri arasında deride püriritik makulopapüler döküntüler, ürtiker, methemoglobinemi ve bazı gastrointestinal belirtiler gibi yan etkiler bulunmaktadır.

PARASETAMOL İÇEREN İLAÇLAR NE İŞE YARAR?

Baş ağrısı, migren, âdet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara bağlı gelişen ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar ile vücutta oluşan birçok ağrıda etkilidir.