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Parasal sınır 128 bin 88 lira olarak belirlendi

AA |  24 Aralık 2020 Perşembe - 8:32 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 8:34

Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır 128 bin 88,36 lira oldu.


Ticaret Bakanlığının "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep  Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un  10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"i  Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvurunun zorunlu  olması veya belirlenen sınırın üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin  vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri  sürülebilmesine ilişkin parasal sınır, yeniden değerleme oranında (yüzde 9,11)  artırılarak 128 bin 88,36 liraya yükseltildi.
 

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