Paranox nedir? Paranox neden toplatılıyor? Paranox tehlikeli mi?

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ağrı kesici-ateş düşürücülerden birisi olan Paranox isimli ilacın piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nin ruhsatına sahip olduğu “Paranox 120 mg / 15 mg Supozituvar” adlı ürünün piyasada bulunan tüm partilerine, Kurumumuz Komisyonlarınca alınan karar gereği, 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği”ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
PARANOX NE İÇİN KULLANILIR?
İlacın etken maddesi Parasetamol (120 mg) ve Fenobarbital (15 mg)'dır. Paranox Suppozituar, ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Süt çocukları ve küçük çocuklarda, soğuk algınlığı veya gribal enfeksiyonlar, orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı-tonsillit, yutak iltihabı-farenjit, sinüzit, nezle, akut bronşit, akciğer iltihabı-pnömoni gibi solunum yolu enfeksiyonları eşliğinde görülen ağrı ve ateş durumlarında enfeksiyona karşı kullanılan diğer ilaçların yanında ağrı kesici ve düşürücü olarak kullanılır, ayrıca Paranox, diş çıkarma döneminde ve aşı sonrası görülen yüksek ateşin düşürülmesi ve ağrının giderilmesinde kullanılır. Kullanımı bebekler ve çocuklar içindir.