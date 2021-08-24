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Paranızı geri alın! Birçok kişi farkında değil, hemen kontrol edin, ödeme yaptıysanız...

AA |  24 Ağustos 2021 Salı - 12:47 | Son Güncelleme : 24 08 2021 - 12:59

Ödeme yaptıysanız paranızı geri alabilirsiniz. Pek çok kişi farkında olmadan ödüyor, sonrasında iade hakkı olduğunu bilmeyenler parasını kaybediyor. Hemen kontrol ederek fazladan ödeme yapıp yapmadığınızı öğrenebilirsiniz. Kiralara yapılan fahiş zam nedeni ile vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Birçok ev sahibi kiralardaki artış nedeni ile ya kiracısını çıkarıp evini yeniden yüksek ücret ile kiraya vermek ya da var olan kiracına yüksek miktarda zam yapmak istiyor. Ancak kiraya TÜFE oranında zam yapılması mümkün. Kira zammı TÜFE'nin üzerinde olamaz. Kiracının yüksek kira artışını kabul etmeme hakkı bulunuyor. Eğer ev sahibi TÜFE'nin üzerinde zam yapar ve kiracı bunu fark etmeden öderse, fazladan ödediği tutarı geri isteme hakkı bulunuyor.


Paranızı geri alabilirsiniz. Hemen kontrol edip fazladan ödeme yapıp yapmadığınızı görebilirisiniz. Kiralara yapılan fahiş zam ile ilgili kiracıların hakları bulunuyor. Kentsel dönüşümle başlayan, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgını, üniversitelerin açılması, yabancıların  Türkiye'deki konut talebi ile fahiş rakamlara ulaşan kira fiyatları tüketicinin  cebini yakıyor. 
 
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, yaptığı açıklamada, şu anda İstanbul'da kiralarda ciddi artış olduğunu  belirterek, artış oranlarının bölgesel bazda değiştiğini ifade etti.
 
Aşa, şunları kaydetti:
 
 "Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Bostancı, Göztepe gibi semtlerde yüzde  50-60'lara varan, hatta daha fazla artış var. 1-2 sene önce 3 bin TL'ye  bulduğunuz evi, şu anda 4-5 bin TL'den aşağı bulamıyorsunuz. 3 artı 1 evler zaten  uçmuş durumda, 7 bin TL, 8 bin TL, 10 bin TL diye gidiyor. Avrupa Yakası'nda da  bu hikaye Avcılar'da başladı. İki bölgede de kentsel dönüşüm var. İki bölgede de  kentsel dönüşümden dolayı yaklaşık 30-50 bin hanehalkı bir anda ev aramaya  başladı. Bölgede bunu karşılayacak potansiyel olmadığı için de bu sefer talep  diğer bölgelere kaydı, oralarda da fiyatlar yükseldi.
 
 
Kiralardaki fahiş artışlar önce kentsel dönüşümle başladı. Merkez  ilçeler bu artıştan o bölgelerdeki kadar etkilenmedi ama Avcılar'da 1.000 TL'lik  ev, 2 bin 500 TL'ye çıktı, Suadiye'de, Bostancı'da kiralar 4-5 bin TL'ye çıktı ki  bu bahsettiğim fiyatlar 2 artı 1 evler için geçerli. İnsanlar ev bulmak için bu  sefer yakın semtlere gitmeye başladı. Bu sefer o semtlerde de kiralar yükseldi.  Salgın dolayısıyla memleketine giden bazı aile ve öğrenciler dönüşe başladı.  Üniversite sonuçlarıyla birlikte de bir talep oluştu. Yabancılar geliyor, onlar  da piyasayı yükseltti. Hepsi üst üste gelince birkaç sebepten dolayı şu anda  böyle bir tablo ortaya çıktı."
 
 "Yeni kiralamada yüzde 50-60'lara varan artışlar  görüyoruz"
 
Nizameddin Aşa, şu anda eskisi kadar yeni inşaat yapılmadığını, bunun  da artışlara etkisi olduğunu belirterek, artışların bölge bölge değiştiğini,  verilere göre Türkiye genelinde ortalama kira artış oranının yüzde 26 olduğunu  söyledi.
 
Bölgesel bazda son bir yılda artışların yüzde 100'lere vardığı semtler  bulunduğunu aktaran Aşa, "Bunun dışında yeni kiralamada yüzde 50-60'lara varan  artışlar görüyoruz. Bunun yanı sıra şu anda kiracıyı çıkarıp daha yüksek fiyattan  vermek isteyen bazı mal sahipleri var, böyle bir hakları yok." diye konuştu.
 
Kira zammının TÜFE'den fazla olamayacağını belirten Aşa, "En üst limit  bu. Bunun üstünde yapamazsın, altında yapabilirsin. Eğer ev sahibi bunu yaparsa  (TÜFE'nin üstünde zam), kiracı da yanlışlıkla öderse kiracının bunu geri isteme  hakkı var. İki taraf anlaşmadığı sürece mal sahibinin TÜFE üstünde artış yapma  hakkı yok." dedi.
 
 
"Türkiye genelinde de kiralarda İstanbul ile benzer durumlar  yaşanıyor"
 
 İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, İstanbul'un yanı sıra Türkiye  genelinde yaşanan kira artışlarına değinirken de, "Şu anda Türkiye genelinde de  hemen hemen İstanbul ile benzer olaylar yaşanıyor. Kira zammında Türkiye  ortalaması şu an yüzde 26 olduğuna göre, bölgesel olarak bunun yüzde 50-60'a  çıktığı bölgeler olduğu kesin anlamına gelir." ifadelerini kullandı.
 
Artışların kentsel dönüşümle başladığı için kentsel dönüşümün  tamamlanması ve yeni inşaat projelerinin gündeme gelmesi ile tablonun tersine  döneceğini aktaran Aşa, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Bir anda ev arayışına giren 50-60 bin hanenin, kentsel dönüşümden  dolayı 1,5-2 seneye kadar inşaatları tamamlanmış olacak, onlar kendi evlerine  dönecek. Bu sefer boşta evler kalacak, kapasite artışı yaşanacak, yani bu  artışlar en fazla 2 yıl devam eder. Bu bir furyaydı. Bundan sonra aynı şekilde  kiralarda üst üste yükselme görmeyiz. Yıl sonuna kadar bu artış trendi devam eder  ama daha düşük oranlarda devam eder. Yıl sonundan sonra bir duraksama yaşarız,  1,5-2 yıla kadar da tablo tersine döner."
 
 "Mutlaka bir denetime ve gözetime ihtiyaç var"
 
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük de kira  artışlarındaki yüksekliğe dikkati çekerek, kendilerine bu konuda çok sayıda  şikayet geldiğini anlattı.
 
Kiralarda özellikle bazı bölgelerde fahiş fiyat artışı olduğunu  vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:
 
 "Ev sahipleri TÜFE kuralına uymuyor, daha da arttırmak istiyor ve  çeşitli bahanelerle mevcut kiracıyı çıkarıp daha yüksek kirayla evlerini kiraya  vermek istiyor. Mevcut kiracıların, tüketicilerin karşılaştığı en büyük sorun bu.  Piyasada herkes fiyatların artacağı beklentisine girdi. Yakın zamanda okullar  açılıyor, üniversiteye yeni öğrenciler gelecek, tayinler var. Ev sahipleri,  bunları da bahane yaparak kiraları artırıyorlar. Burada mutlaka bir denetime ve  gözetime ihtiyaç var."
 
Gelen göçlerle birlikte konut talebinin artması sonucu mevcut  konutların ihtiyaca yanıt veremediğini, buradan kaynaklanan bir artış olduğunu  aktaran Küçük, sebeplerin tamamı birleştiğinde ciddi bir şikayet yoğunluğunun  kendilerine geldiğini söyledi.
 
İletilen şikayetlerle ilgili bilgi veren Küçük, "Öncelikle TÜFE  oranına asla uyulmuyor, mevcut kiralarda en az yüzde 25-30'lara varan artışlar  yapıldığı söyleniyor. Yeni kiralamalarda yüzde 40-45'lere varan artışlar var.  Burada tüketicilere özellikle mevcut kiralarını zamanında ödemeleri uyarısında  bulunmak istiyorum, ev sahibinin eline koz vermemek adına bu önemli. Yeni  kiralayacak vatandaşlar da iyi araştırma yapsınlar. " ifadelerini kullandı.
 
Küçük, özellikle yeni kiralama yapacak tüketicilerin aidat bedellerine  dikkat etmesi gerektiği uyarısında da bulundu.
 
  
 

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