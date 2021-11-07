Paranız buharlaşıyor! Talep arttı, kredi kartı, EFT...

ARAÇ KİRALARKEN MUAFİYETE DİKKAT!

İsmail Aktaş – Rent A Car firması sahibi

Araç Kiralama yaparken kişilerin kaskoya dikkat etmesi gerektiğini belirten İsmail Aktaş “Araç kiralarken insanlar full kaskolu mu diye soruyor. Full kasko şahıs kaskolarında oluyor, yani kiralık araçlarda değil. Rent A Car kaskolarda muafiyet diye bir durum söz konusu. Kasko poliçesi yaptırırken sigorta şirketi yüzde 1, 2, 3, 4, 5 muafiyet teklifinde bulunuyor. Diyelim ki 150 bin liralık araç perte çıktığında yüzde 5 muafiyet varsa 7500 lirayı araç kiralayan ödüyor. Kasko muafiyetinin en yüksek prim yüzde 1. Primi ne kadar yüksek öderseniz muafiyetiniz o kadar düşük oluyor. Araç kiralarken en düşük muafiyeti seçmekte yarar var” yorumunda bulundu.