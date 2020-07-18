Paramator nedir, ne demek? Paramotor nasıl kullanılır? PKK Mehmetçik üzerine paramotor gönderdi!

Abdullah Ağar Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışından başarıyla icra ettiği operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından terör örgütünün elebaşlarına seslenerek "Size söylüyorum. Paramotorlara sadece gariban teröristleri bindirip göndermeyin. Patlayıcıları, EYP’leri iyice kuşanıp kendiniz gelin. Saklandığınız deliklerde sözde yeni stratejinizle Türkiye’yi çökerteceğinizi iddia ediyordunuz. Paramotor’la Mehmetçik’in üzerine gönderdiğiniz teröristin son hali bu. 500 m irtifadan indirmişler adamınızı. Çok yüklüymüş, yere çarpınca fena patlamış.’’ İfadelerini kullandı. Peki, Paramotor nedir? Paramotor nasıl kullanılır?

PARAMOTOR NEDİR?

Paramotor, motorlu hafif hava araçları arasında en basit yapılı araçtır. Yamaç paraşütünün optimizasyonu ile çalışır. Paramotor, motorlu yamaç paraşütleri veya Powered Paragliding (PPG) olarak bilinir. Paraşüt ve motor kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan bir sözcüktür. Sırta takılan bir motor ve pervane sayesinde yamaç paraşütünde sıkça kullanılan hafif bir hava aracıdır. Uçuş esnasında yerden yüksekliği tamamen pilota bağlı olan paramotor, yerden 5 km yüksekliğe ulaşabilir. Dünya genelinde 20 yıllık bir geçmişi olan paramotor, Türkiye'de son 10 yıllık süreçte yaygınlaşmıştır. Hobi uçuşları genellikte olmak üzere reklam ve haber amaçlı havadan fotoğraf ve video çekimler için de kullanılabilmektedir. Paramotor genellikle çok daha ağır ve kontrolü daha zor olan yamaç paraşütlerinin motorlu hali olarak bilinmektedir.

PARAMOTOR NASIL KULLANILIR, TEKNİK ÖZELLİKLER NELERDİR?

Paramotor , güçlendirilmiş bir yamaç paraşütünün ("PPG") kablo demeti ve itici kısmı için genel isimdir . İki temel paramotor tipi vardır: ayak fırlatma ve tekerlek fırlatma.

Ayak fırlatma modelleri, koşum takımı, yakıt deposu, motor ve pervane içeren bir çerçeveden oluşur. Koruyucu ağa sahip bir halka, öncelikle hatları pervaneden uzak tutar. Ünite, bir Yamaçparaşütünün karabinalardan tutturulduğu büyük bir sırt çantası gibi giyilir.

Tekerlek fırlatma üniteleri, kendi motorlarına sahip komple üniteler veya ayak fırlatma parametresine ek olarak gelir. Genellikle 3 (üç tekerli) veya 4 (dörtlü) tekerleğe sahiptir ve bir veya iki yolcu için koltukları vardır. Bunlar genellikle daha ağır, daha güçlü ve farklı direksiyona sahip güçlü paraşütlerle karıştırılmamalıdır.

Terim ilk olarak 1980'de İngiliz Mike Byrne tarafından kullanılmıştır ve 1986'da La Mouette'nin o zamanki yeni yamaçparaşütü kanatlarına gücü adapte etmeye başladığında Fransa'da popüler hale geldi.

Enerji santralleri, benzin ve yağ karışımını yakan 80 cc ve 350 cc arasında neredeyse sadece küçük iki zamanlı içten yanmalı motorlardır. Bu motorlar, yamaçparaşütü verimliliğine, ünitenin artı pilotun ağırlığına ve uçan hava koşullarına bağlı olarak saatte yaklaşık 3,7 litre (1 US Gal.) Yakıt kullanarak hızlı yüksek rpm itme kuvveti ve düşük ağırlığı nedeniyle tercih edilir. En az bir üretici, güçlü düşük devir itişi ve daha iyi yakıt verimliliği için tercih edilen 4 zamanlı bir model üretiyor. Elektrikle çalışan birimler de vardır, ancak uçuş süresi pilin elektrik kapasitesi ile oldukça sınırlıdır.

Csaba Lemak ilk elektrikli PPG'yi yarattı, 13 Haziran 2006'da ilk uçtu. Wankel döner motorlu paramotorlar da mevcuttur, ancak nadirdir.

Pilot, elle tutulan bir gaz kelebeği ile itmeyi kontrol eder ve kanat fren geçişleri veya stabilo direksiyon, ağırlık kaydırma veya üçünün bir kombinasyonunu kullanarak yönlendirir. Güçlendirilmesi dışında Yamaç Paraşütü ile aynıdır, bu nedenle yükselmek için bir yükseklik veya termal kullanılması gerekmez. Paramotor kanatları, serbest uçuş 'yamaçparaşütü' kanatlarıyla karşılaştırıldığında, özellikle güç itki ile kullanılmak üzere gelişmiştir. Bu tür kanatlar tipik olarak daha yüksek bir hız için tasarlanmıştır ve ziftte dengeye yardımcı olmak için bir "refleks" profili içerebilir, bu da askı kanatlarından alınan bir fikirdir1980'lerin Paramotor kanatları genellikle kanadın saldırı açısını yavaşlatmak veya uçuşta hızlandırmak için düzelticiler kullanır. Kesilen, pilotun maksimum hıza ulaşmasına izin verirken, kesilen başlatma ve iniş için optimize edilmiş daha düşük hızlara izin verir. Genellikle düzelticiler kanadın arkasına etki eder. Saldırı açısı, pilotların ayakları tarafından itilen ve hız çubuğu adı verilen bir çubukla etkinleştirilen pully tarzı bir sistemle de ayarlanabilir. Bu sistem genellikle kanadın ön kenarında hareket eder. Bu sistem yalnızca uçuş sırasında etkinleştirilir ve kalkış veya inişte varsayılan olarak etkinleştirilmez. Bir motorun tork etkisi nedeniyle bu, özellikle sert hızlanma altında planörün dönmesine neden olabilir. Düzelticiler bu efekti eşit olmayan bir şekilde ayarlamak için ayarlanabilir.

Paramotoring'in en zor yanı, zemindeki kanadı (yamaçparaşütü) kontrol etmektir. Bu kontrol hem fırlatma sırasında hem de iniş sırasında. Bir paramotor pilotu olmak için ilk eğitim, havadaki kanadın motor olmadan yerden yönetilmesini içerir. Bu sürece uçurtma denir ve sürecin en karmaşık ve önemli adımıdır. Kanatın yere çarpması üzerine ustalaşıldıktan sonra motor, dahil edilen paramotorun ağırlığı ile pratik yapmak için işleme eklenir. Tipik bir paramotor ortalama 50 lbs ağırlığındadır. (23 kg) bazı modellerde 40 lbs'de ışık olarak. (18 kg) ve 75 lbs kadar yüksek bazı modeller. (34 kg.) Paramotor kanadının ve motorun boyutu pilotun ağırlığına bağlıdır.

Pilot ne kadar büyük olursa, fırlatma için gereken kanat ve itme kuvveti o kadar büyük olur. Oldukça iyi sağlık durumundaki çoğu kişi bir paramotorun ayağını fırlatabilir ve hatta yapay eklemler ayak fırlatan pilotlar bile vardır. Ayak fırlatmanın fiziksel yönü ile ilgili sorunları olabilecek kişiler, parametrelerine bir trike veya dörtlü eklemeyi tercih edebilirler. Üç tekerlekli bisiklet veya dörtlü, normal bir uçak veya motorlu paraşüt gibi tekerleklerden fırlatılabilmesi için paramotorun takılabileceği bir platformdur.

Bu spor gelişti ve şimdi birçok gelişmiş pilot kanat kanatları, namlu makaraları ve döngüler gibi aşırı manevralar yapıyor. Bu tip manevralar, karşılaşılan herhangi bir negatif G'nin kanatları boşaltacağından kanat hatlarının gevşek olmasına izin verecek şekilde önemli bir tehlike oluşturur. Sadece çok yıllık tecrübesi, eğitimi olan ve yedek paraşüt gibi karşı önlemler ile çok gelişmiş pilotlar bu tür manevraları denemelidir. Yedek paraşüt, ekipmanın arızalanması veya pilot tarafından yapılan bir hata durumunda önemli yaralanmaları veya ölümleri önleyebilecek, şiddetle tavsiye edilen bir ekipman parçasıdır.