Paralar yarın ödenecek! Ücretlere zam geldi, bakan açıkladı...

Paralar yarın 81 ilde ödenmeye başlanacak. Yüz binlerce kişiye güzel haber! Ücretlere zam geldi ve iki kat artırıldı. Bakan Pakdemirli duyurdu. Yarın itibariyle mazot gübre desteği ödemesi yapılacak. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçiye, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira para ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; çifçilere destek ödemeleriyle ilgili iki yeni müjde vermişti. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseldiğini ifade eden Erdoğan "Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz." İfadelerini kullanmıştı.