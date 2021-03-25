Paralar yarın ödenecek! Ücretlere zam geldi, bakan açıkladı...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; çifçilere destek ödemeleriyle ilgili iki yeni müjde vermişti. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseldiğini ifade eden Erdoğan "Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz." İfadelerini kullanmıştı.