Paralar yarın hesaplarda! Zam geldi, en az 2.000 TL ödeme yapılacak...
DHA | 04 Kasım 2021 Perşembe - 12:47 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 12:54
Paralar yarın hesaplara yatırılacak. Ödemeler başlıyor. En az 2 bin TL destek ödemesi yapılacak. Binlerce kişi bekliyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu. Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara destekleme ödemelerine ilişkin Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarını iki katına (2 bin- 2 bin 900 TL'ye) çıkardık. Yaklaşık 8,2 milyon TL destekleme ödemesini 5 Kasım Cuma günü yapacağız" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara
Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara destekleme ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, resmi Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarını iki katına (2 bin- 2 bin 900 TL'ye) çıkardık. Marmara'da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu. Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon TL destekleme ödemesini 5 Kasım Cuma günü yapacağız" ifadelerini kullandı.