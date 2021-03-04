Paralar yarın hesaplarda! Banka bilgisi eksik olan...

Yüz binlerce vatandaşa ödeme yapılıyor. Paraların hesaplara yatırılacağı tarih 5 Mart olarak belirlendi. Yapıalacak ödeme ile ilgili detayları Bakan Selçuk paylaştı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.
ÖDEME GÜNÜ 5 MART
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasında bulundu.