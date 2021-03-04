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Paralar yarın hesaplarda! Banka bilgisi eksik olan...

04 Mart 2021 Perşembe - 7:59 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 8:08

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Tarih belli oldu. Paralar yarın hesaplara yatırılıyor. Ödemeler banka hesapları aracılığı ile yapılıyor. Hemen IBAN bilgilerinizi kontrol edin. Banka bilgileri eksik ya da yanlış olan vatandaşlar da mağdur edilmeyecek. Ödemeler PTT aracılığı ile yapılacak.


Yüz binlerce vatandaşa ödeme yapılıyor. Paraların hesaplara yatırılacağı tarih 5 Mart olarak belirlendi. Yapıalacak ödeme ile ilgili detayları Bakan Selçuk paylaştı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.
 
ÖDEME GÜNÜ 5 MART
 
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasında bulundu. 

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