Paralar yarın hesaplara yatırılıyor! 1.100 TL ödenecek

Milyonlarca kişi bekliyordu. Paralar yarından itibaren banka hesaplarına yatırılmaya başlayacak. Emekli, dul ve yetim aylığı alan herkes yararlanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, “Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek” dedi.
KURBAN İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?
1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir ödeniyor. 2021 yılı için Bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseldi.
YENİ EMEKLİLER ALABİLECEK Mİ?
Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar, Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesinden de faydalanacak. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlara da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek.
İKİ MAAŞA İKİ İKRAMİYE VAR MI?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK); emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Ayrıca SGK’dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenecek. Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlara en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye ödenecek. Örneğin, emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekli, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden bayram ikramiyesi alabilecek. Yani, çift emekli maaşı alana çift ikramiye ödenmeyecek.