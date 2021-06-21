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Tek seferde 5.000 TL hibe verilecek! Bugün başladı

21 Haziran 2021 Pazartesi - 10:57 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 12:50

Yeni destek açıklaması geldi. İhtiyaç sahibi vatandaşların ismine PTT üzerinden 5.000 lira yatırılacak. Bakan güzel haberi duyurdu. Destek ödemeleri 14 il için geçerli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla 1200 kırtasiyeci esnafı için kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini açıkladı.


Yeni destek açıklaması geldi. Hesaplara 5 bin lira yatırılacak. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile ortak yürütülen projeler kapsamında desteğin sağlanacağını belirten Bakan Bilgin, başvuruların Bakanlık resmi sitesi (https://forms.ailevecalisma.gov.tr/uigm/form/) üzerinden 21 Haziran 2021 tarihinden(bugünden) itibaren alınacağını belirtti. 
 
Bakan Bilgin, “Kırtasiyeci Esnafı Destek” programından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu, Şanlıurfa’da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren 1200 esnafın yararlanabileceğini belirtti. Bakan Bilgin, 14 ilde yürütülecek bu programla kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini kaydetti.  Bilgin, başvurunun fazla olması halinde emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınarak yararlanacakların sayısının belirleneceğini ifade etti. 
 
Hibe almaya hak kazananların Bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacağını kaydeden Bilgin, ödemelerin T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını belirtti.
 

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