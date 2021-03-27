27 Mart 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.382 -0.88 EURO 9,5320 1.89
USD 8,0970 1.99 ALTIN 450,550 2.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Paralar iade edildi! Flaş ek ödeme kararı...

AA |  27 Mart 2021 Cumartesi - 16:23 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 16:23

İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip öğretmenden alınan ek ödemelerin iade edilmesi talebi, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararıyla çözüldü.


İş güvenliği hizmeti veren öğretmenden alınan ek ödemeler KDK'nin  tavsiyesiyle iade edildi. KDK'den yapılan açıklamaya göre, kuruma 2021'in ilk üç ayında 5 binden  fazla başvuru yapıldı.
 
 Kamuda çalışan ve iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan bir  öğretmen, kuruma yaptığı başvuruda, idarenin görevlendirmesi üzerine iş güvenliği  uzmanlığı yapması karşılığında kendisine ücret ödendiğini belirtti. Daha sonra ilgili idare tarafından istenmesi sebebiyle söz konusu  ücreti idareye iade etmek zorunda kaldığını ifade eden öğretmen, hak ettiği iş  güvenliği ücretinin tekrar kendisine ödenmesini talep etti. Başvurucu, görevlendirildiği ilçe milli eğitim müdürlüklerinde verdiği  hizmet karşılığında toplam 80 saati geçmemek kaydıyla ek ödeme ücreti aldığını,  çalıştığı idareler tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının ilgili maddesine  dayandırılarak bir iş yeri sicil numarasında 50 kişiden az çalışan olması  nedeniyle "yersiz ödenen iş güvenliği uzmanlığı ücretinin" kamu zararı oluştuğu  kanaati ile tarafına borç çıkarıldığını kaydetti.
 
Ücret, başvurana tekrar ödendi
 
İlgili idareden yapılan işlemin gerekçeleri hakkında bilgi ve belge  isteyen KDK, inceleme sonucunda ortaya konulan emek karşılığında hak edilen  ücretin idare tarafından ilgili kişiye ödenmesinin sosyal devlet ilkesinin sonucu  olduğunu vurguladı. KDK, başvurandan alınan ödemelerin, idare tarafından iade edilmesi  gerektiği sonucuna ulaşarak ilgili kuruma tavsiye kararı verdi. İlgili kurum, KDK'nin bu kararına uyarak başvurandan geri alınan  yaklaşık 22 bin lirayı tekrar ödedi ve böylece mağduriyet giderildi.
 

ETİKETLER

eğretmen ek ödeme KDK
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.