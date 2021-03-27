Paralar iade edildi! Flaş ek ödeme kararı...

İş güvenliği hizmeti veren öğretmenden alınan ek ödemeler KDK'nin tavsiyesiyle iade edildi. KDK'den yapılan açıklamaya göre, kuruma 2021'in ilk üç ayında 5 binden fazla başvuru yapıldı.

Kamuda çalışan ve iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan bir öğretmen, kuruma yaptığı başvuruda, idarenin görevlendirmesi üzerine iş güvenliği uzmanlığı yapması karşılığında kendisine ücret ödendiğini belirtti. Daha sonra ilgili idare tarafından istenmesi sebebiyle söz konusu ücreti idareye iade etmek zorunda kaldığını ifade eden öğretmen, hak ettiği iş güvenliği ücretinin tekrar kendisine ödenmesini talep etti. Başvurucu, görevlendirildiği ilçe milli eğitim müdürlüklerinde verdiği hizmet karşılığında toplam 80 saati geçmemek kaydıyla ek ödeme ücreti aldığını, çalıştığı idareler tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının ilgili maddesine dayandırılarak bir iş yeri sicil numarasında 50 kişiden az çalışan olması nedeniyle "yersiz ödenen iş güvenliği uzmanlığı ücretinin" kamu zararı oluştuğu kanaati ile tarafına borç çıkarıldığını kaydetti.

Ücret, başvurana tekrar ödendi

İlgili idareden yapılan işlemin gerekçeleri hakkında bilgi ve belge isteyen KDK, inceleme sonucunda ortaya konulan emek karşılığında hak edilen ücretin idare tarafından ilgili kişiye ödenmesinin sosyal devlet ilkesinin sonucu olduğunu vurguladı. KDK, başvurandan alınan ödemelerin, idare tarafından iade edilmesi gerektiği sonucuna ulaşarak ilgili kuruma tavsiye kararı verdi. İlgili kurum, KDK'nin bu kararına uyarak başvurandan geri alınan yaklaşık 22 bin lirayı tekrar ödedi ve böylece mağduriyet giderildi.