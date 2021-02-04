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Paralar hesaplara yatıyor! Tarih belli oldu, açıklama geldi...

04 Şubat 2021 Perşembe - 10:29 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 10:40

Paralar hesaplara yatıyor. Yüz binlerce kişi bekliyordu. Açıklama geldi. Bakan Selçuk duyurdu ve tarih belli oldu. Ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat’ta yapılacak. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri ise yarın yapılacak. Paralar banka hesaplarına yatırılacak, IBAN'ı bulunmayan kişilere ise PTT üzerinden ödeme yapılacak.


Yüz binlerce kişinin beklediği haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.
 
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirleceğini yineledi.
 
Bakan Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.
 
İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
 
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.
 
 

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