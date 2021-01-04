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Paralar hesaplara yatıyor! Tarih belli oldu

04 Ocak 2021 Pazartesi - 9:49 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 10:00

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Güzel haberi Bakan Selçuk duyurdu. Paraların hesaplara yatırılacağı tarih netleşti. IBAN bilgisi olmayanların ödemeleri PTT aracılığı ile yapılacak. Bakan Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Aralık Ayına İlişkin Nakdi Ücret Desteği Ödemelerini 8 Ocak’ta Yapacağız”


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.
 
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. 
 
Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Ocak tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.
 
Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanları ile işverenleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği’nin Resmi Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak tarihinden itibaren olmak üzere 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.

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